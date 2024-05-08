الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

22.6 % زيادة فـي قيمة المعاشات المنصرفة عام 2022-2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة إلى نحو 140،5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 114.6 مليار جنيه عام2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪.

زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة

ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، وجاءت ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا للنشـــرة السنـوية لإحصاءات الخدمات البريدية " عـام 2022/ 2023، إلى ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى حدود 130.7 مليار جنيه عـــام 2022 /2023 مقابل 119.7 مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.2٪.

أرصدة الحسابات الجارية

أما عن الحسابات الجارية، كشف التقرير عن وصول قيمة المبالغ المودعة إلى نحو 164،5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.2 %، فيما بلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396،3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7٪.

وفى سياق متصل، تناول التقرير تطور عدد وحدات الخدمات البريدية، حيث بـلغ عدد المكــاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪.

خدمة الدفع الإلكتروني

كما شهدت خدمة الدفع الالكتروني تحسن، بعدما ارتفع عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة إلى حدود 8824 وحدة عام 2022 /2023 مقابل 5794 وحـدة عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

 


 

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