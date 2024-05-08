الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بدء تنفيذ "شجَّرها" لزراعة الشجر المثمر بمنطقة سكن مصر بالعبور الجديدة

زراعة شجرة
زراعة شجرة

صرح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم بدء تنفيذ أعمال مبادرة " شجَّرها " لزراعة الشجر المثمر بمنطقة سكن مصر التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية بالمدينة، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومسئولي المبادرة في إطار دعم المشاركة المجتمعية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة بإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وما اتخذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة".

زراعة 500 شجرة مثمرة

وأضاف أن أعمال مبادرة "شجَّرها" ليست أول فعالية لزراعة الشجر المثمر بالمدينة بالتعاون مع إدارة الزراعة بجهاز العبور الجديدة، حيث تم زراعة 500 شجرة مثمرة بسكن مصر مسلسل (أ)، بالإضافة إلى زراعة عدد 500 شجرة مثمرة في حي المجد، وكذلك تم زراعة شجر مثمر في كل مدارس العبور الجديدة.

وأشاد الدكتور أحمد إسماعيل، أثناء الزيارة الميدانية، بفعالية زراعة الشجر المثمر "ليمون وبرتقال" في مسلسل ب بمنطقة سكن مصر، كما رحب بالمتطوعين وأعضاء مبادرة "شجرها"، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات على أن يتم تشجير مدينة العبور الجديدة بالكامل بأشجار مثمرة على مراحل، وكذا استمرار دعم جهاز العبور الجديدة للمشاركات المجتمعية ونشر الإيجابيات والثقافة الهادفة لتطوير وتنمية المجتمع.

الدكتور احمد اسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة توجيهات الدولة شج رها لزراعة سكنية بالمدين هيئة المجتمعات

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