ياسمين عبدالعزيز تكشف عن تأثيرها فى السينما: "الدادة الدودى كسر الدنيا" (فيديو)

تحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز عن تجاربها السينمائية الرائدة والتحديات التي واجهتها في مسيرتها الفنية، كما تطرقت إلى نجاح فيلمها "الدادة دودي" الذي أحدث ضجة كبيرة عند عرضه وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر، مؤكدة أن هذا النجاح كان نتيجة لمعارك كثيرة خاضتها لتصل إلى المكانة التي تتمتع بها اليوم.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، أن مهنة التمثيل تتطلب جهدًا ومثابرة، خاصةً عند العمل في بيئة تنافسية مع الرجال، مشيرة إلى أن فيلم "الثلاثة يشتغلونها" قد تناول قضايا مهمة تخص الثانوية العامة، مثل مشكلة الاعتماد على الحفظ بدلًا من الفهم، وهو ما يمثل خطرًا على الطلاب.

كما تحدثت عن تجربتها أثناء تصوير فيلم "الرهينة" مع الفنان أحمد عز، حيث تلقت عروضًا لأداء أدوار البطولة المطلقة من قبل منتجين مثل السبكي وآخرين، وكشفت عن فقدانها لوزنها بشكل ملحوظ خلال فترة التصوير بسبب النظام الغذائي السيء الذي كانت تتبعه.