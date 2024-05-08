الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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النائب أيمن عبدالمحسن يحذر من تداعيات الأعمال الإسرائيلية فى رفح (فيديو)

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أعرب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن إعزازه وتقديره للمقاومة الفلسطينية وثباتها في وجه العدوان الإسرائيلي، مشيدًا بالتضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني في سبيل الحفاظ على حقوقه وأرضه.

 

وشدد عبدالمحسن، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على موقف حزب حماة الوطن الداعم للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في فلسطين، مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح يُعد خطوة خطيرة قد تقود إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.

 

وأضاف أن الحزب يحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأحوال في غزة، ويعتبرها العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 

وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتخذ من القدس الشرقية عاصمة لها، معربًا عن رفضه التام لأي محاولات للتهجير القسري لسكان غزة.

 

وفي ختام تصريحاته، حذر "عبد المحسن" من مغبة استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وأن اجتياح رفح قد يجر إسرائيل إلى مزيد من الصراعات، ملوحًا بأن مصر ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه التطورات.

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