عزت إبراهيم لـ"الشاهد": الغرب يعيش "حالة التباس" في ظل الانتخابات المقبلة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إن “الدوائر الغربية تعيش حاليًا فترة التباس شديد في ظل الانتخابات الأمريكية والأوروبية القادمة، فهناك تخوف شديد للغاية من صعود الشعبوية في أوروبا، والجميع يتساءل: ”هل ستترك القوى المعتدلة والوسطية في أوروبا الباب مفتوح أمام القوى الشعبية أو التيار اليميني المتطرف، أم أن هذه القوى ستتدارك هذا الوضع وستعيد تقديم نفسها من جديد؟".

أضاف إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المؤشرات تقول إنه حدث تغييرا في دولة مثل إيطاليا، فقد استطاعت جورجا ملوني، رئيس وزراء إيطاليا، أن تقود تغييرا كبيرا في اتجاه اليمين المحافظ واليمين المتطرف، وبالتالي، تعتبر "ملوني" الآن هي الرمز للشعب الإيطالي".

وتابع "الانتخابات الأمريكية ستكون يومًا عصيبًا مع المنافسة بين دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن".