الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل.. إعلام فلسطينى: 7 شهداء و14 مصابا فى قصف إسرائيلى استهدف شقة سكنية بمدينة غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفاد إعلام فلسطيني، وقوع 7 شهداء و14 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

جرائم الكيان الصهيوني برفح 

في المقابل، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

 

العمليات العسكرية في رفح  

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطيني من الجانب الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل فصائل فلسطينية قناة القاهرة الإخبارية وقف إطلاق النار في رفح

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