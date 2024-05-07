الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"قانونية مستقبل وطن": العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

أدان المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة  رفح الفلسطينية وسيطرة اسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وحذر أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، من عواقب هذه العمليات الغاشمة وما سيترتب عليها من عواقب وخيمة، مؤكدا أن إسرائيل بتعنتها وغرورها تخترق كل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية في صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى.

باحث سياسى: إسرائيل تريد فرض أمر واقع فى قطاع غزة من خلال رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن هذه الممارسات الغاشمة من قبل دولة الاحتلال، وتهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين وتصم أذانها عن نداءات العالم أجمع، لافتا إلى أن هذا التصعيد له انعكاسات كارثية على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز المحتجزين الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار.

مراسل إكسترا نيوز يرصد الأوضاع من أمام معبر رفح البري

شعبان: مصر تدعم القضية الفلسطينية 

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن مصر تدعم ولا تزال القضية الفلسطينية في الوقت الذى تسعى اسرائيل لتحقيق أهداف شخصية من وراء هذا العدوان الجديد، وتدعي أنها الحرب على الارهاب، ولكن تل أبيب تهدف لقتل القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى.

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