"البدوى" يطلق إشارة بدء تأسيس مركز التدريب الصحفى الحديث

أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن البدء في تأسيس أول مركز مهني متخصص في تنمية مهارات العمل الصحفى والإعلامي لتلبية احتياجات سوق العمل الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى للمركز دفع عجلة الإنتاج وتعزيز محاور التنمية ذات الجودة الشاملة داخل مواقع المنشآت عن طريق تطوير أدوات العمل باعتباره هدفًا استراتيجيًا يعمل على تعظيمه التنظيم النقابي.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفال نقابة الصحافة والطباعة والإعلام بعيد العمال، والذي جاء بعنوان "عمال مصر على طريق التنمية"، بحضور الرؤساء والقيادات التنفيذية للصحف القومية والخاصة والإذاعة والتليفزيون والثقافة والآثار.

البدوي: لا تراجع عن دعم الدولة المصرية

تابع البدوي قائلًا، "لا تراجع ولا استسلام عن دعم الدولة المصرية بتجهيز العمالة المدربة وتأهيلها وفق وسائل العمل اللائق ترسيخًا للدور الوطني الذي تطوع نقابة الصحافة كل مكتسباتها من أجل خدمة الصناعة الحديثة بالجمهورية الجديدة"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لطرق ومناهج التدريس بالمركز بهدف تحقيق مردود اقتصادي وطني يصب في صالح كل الأطراف بخاصة العامل.

شهدت فعاليات المؤتمر تكريم كل من الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، وعمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة الجماهيرية، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وأمانى ضرغام مدير تحرير الأخبار، ويوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عمر رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، والنائبة نادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، عضو مجلس الشيوخ، وعز عزمى وتامر حسن وابتسام من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد سعيد ومنة الله حمدي من مؤسسة اليوم السابع وعصام عبدالمنعم نائب مدير عام نقابة الصحفيين وماجدة سعيد مدير مشروع العلاج بنقابة الصحفيين وحسام عبدالعليم محمد ومنى مهدى من الإذاعة المصرية ولفيف من العاملين بقطاعات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار.

كان المؤتمر قد بدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، وقدم كورال وزارة الثقافة مجموعة من الأغاني الوطنية.