مراسلة القاهرة الإخبارية: بن غفير يطلب التدخل العسكرى فى رفح الفلسطينية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك ضغطًا على صفقة تبادل الأسرى، وهناك صوتًا آخر ينادي بضرورة توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وبألا تكون على أماكن محدودة محصورة وألا تكون بشكل تدريجي، بل إن هذه الأصوات اليمينية تقول بأنه يجب أن يكون العمل العسكري في رفح الفلسطينية مشابهًا ما حدث في خان يونس ووسط مدينة غزة.

وأضافت "أبوشمسية"، أنه في آخر التصريحات التحريضية، اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على إرسال إسرائيل وفدًا إلى القاهرة للاطلاع على هذه المباحثات للوصول إلى صفقة تبادل، ويقول بأن الرد الإسرائيلي يجب ألا يكون بهذا الشكل بل بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

ولفتت إلى أن تصريح "سموتريتش" تشابه مع تصريح وزيرة الاستيطان الإسرائيلية صبيحة هذا اليوم، والتي طالبت بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي قال إنه يجب أن يكون هناك تدخل فوري عسكري أوسع في رفح الفلسطينية.

وأوضحت أن هناك ضغطًا آخر يمارسه الشارع الإسرائيلي والجبهة الداخلية، متمثلة في التظاهرات، ومن المتوقع أن يشهد اليوم تظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الضوء الأخضر للمصادقة على الصفقة.