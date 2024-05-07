متحدث فتح: نتنياهو يريد أن يغامر بكل شىء من أجل البقاء فى السلطة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن بنيامين نتنياهو يريد أن يناور فقط وما يحدث في رفح الفلسطينية ما هو إلا بداية للهجوم والكارثة الإنسانية التي تلوح بها حكومة إسرائيل.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على بنيامين نتنياهو لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ونوّه، بأن ما يحدث في قطاع غزة يحتاج إلى موقف دولي موحد من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن التفاوض لا بد أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وألا تتكرر الجرائم مرة أخرى.

وتابع، أن نتنياهو يريد أن يغامر بكل شيء من أجل البقاء في السلطة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية ألقت الكرة في ملعب الكيان المُحتل، وعلي المجتمع الدولي أن يتيقن لذلك.