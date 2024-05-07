الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث فتح: نتنياهو يريد أن يغامر بكل شىء من أجل البقاء فى السلطة

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن بنيامين نتنياهو يريد أن يناور فقط وما يحدث في رفح الفلسطينية ما هو إلا بداية للهجوم والكارثة الإنسانية التي تلوح بها حكومة إسرائيل.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على بنيامين نتنياهو لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ونوّه، بأن ما يحدث في قطاع غزة يحتاج إلى موقف دولي موحد من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن التفاوض لا بد أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وألا تتكرر الجرائم مرة أخرى.

وتابع، أن نتنياهو يريد أن يغامر بكل شيء من أجل البقاء في السلطة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية ألقت الكرة في ملعب الكيان المُحتل، وعلي المجتمع الدولي أن يتيقن لذلك.

متحدث فتح نتنياهو القاهرة الإخبارية حكومة إسرائيل إسرائيل قطاع غزة

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