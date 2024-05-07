الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صفارات الإنذار تدوى فى شمال الجولان بعد هجوم مُسيرات على الحدود الإسرائيلية

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في تل أبيب، إن هناك العديد من التصريحات السياسية سواء التحريضية فيما يتعلق في موقف حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل والمضي قدمًا في الرد الإسرائيلي والتباحث فيه.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صفارات الإنذار، لثالث مرة منذ ساعات الصباح الباكر، تدوي شمال الجولان وفي الحدود الشمالية جنوب لبنان، ففي المرة الأولى تحدث عن وصول 4 مسيرات كانت قد أسقط منها 3 والحديث في المرة الثانية بحسب تقارير إسرائيلية في وسائل الإعلام هناك أن 6 مسيرات اجتازت الحدود الشمالية الإسرائيلية وواحدة فقط تم اعتراضها بالقبة الحديدة فيما سقطت الخمس الباقيات في أماكن مفتوحة.

وتابعت: "الآن صفارات الإنذار تدوي مجددًا في الحدود الشمالية وشمال الجولان خوفًا وخشية واشتباها من تسلل مسيرات في الحدود الشمالية، وهذا ما يتماهى مع ما أعلنه ويعلنه حزب الله في بياناته العاجلة والحديث بأنه يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في تلال كفر شوبة المحتلة، وأنه شن هجومًا مزدوجًا بالمسيرات على قوات إسرائيلية بمستوطنة يفتاح". 

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