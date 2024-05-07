حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بالشيخ زايد.. ورئيس الجهاز: لا تهاون مع المخالفين (صور)

يواصل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، شن حملاته لإزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة وفقا لقانون البناء الحديث، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باستمرار حملات ضبط ومنع وإزالة مخالفات البناء في إطار التصدي للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.



وأكد المهندس أحمد محمد عبدالرازق رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ، أنه لا تهاون في إزالة مخالفات البناء ومخالفة شروط تراخيص المباني، مشددا على الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وأوضح أن الإدارات المعنية بالجهاز من إدارة الأمن - التنمية - الإزالات - وإدارة القطاعات - كذلك إدارة الحركة نفذت عدة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء استهدفت أحياء المدينة.

لا تهاون مع المخالفين البناء بالشيخ زايد

وقال رئيس الجهاز إن الحملة أسفرت عن رصد عمدان مخالفة بالقطعة 73b بيت الوطن وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك تمت إزالة مخالفة في القطعة 53c بيت الوطن تحويل بدروم لسكنى وتم إيقاف الأعمال وسحب العده.

واستكمل: الحملة رصدت مخالفة في ق 22c بيت الوطن والتجهيز لروف، كما تم التحفظ على تشوين طوب أمام ق 148c بيت الوطن وتم التحفظ عليه وتشوين سن ورمل للروف ق 132c والأبواب مغلقة تم إيقاف الأعمال وسحب العدة من الشارع، بالإضافة إلى أن بالقطعة ق44a عمل شدة خشبية الأبواب مغلقة، تم إيقاف الأعمال والتحفظ على العدة من الشارع.

وأفاد بأنه تم رصد مخالفة بناء في ق 73 B بيت الوطن جار صب الأعمدة للروف والأبواب مغلقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إيقاف إلقاء مخلفات بالشارع ق104b بيت الوطن والتحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تمت إزالة شدة خشبيه للروف للقطعة رقم 6 الحي التاسع مجاورة 3 واتخاذ الإجراءات القانونية.

واوصل رئيس الجهاز: تمت إزالة مخالفة بناء بالقطعة 35 حي 8 مج 3 الأكثر تميزًا، حيث نفذ أعمال الإزالة الفورية لمخالفة بناء في قطعة رقم 15B بيت الوطن، كذلك تنفيذ إزالة حوائط مخالفة في القطعة ١٨٠ح ٥ م ٢ وتم التحفظ على المعدات.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضا عن رفع الطوب من أمام قطعة 63 B بيت الوطن وإحباط محاولة بناء مخالف بالروف، كذلك جار أعمال أعمدة روف قطعة 24 تيامو سيتى، وإيقاف تنفيذ روف مخالف قطعة ٣٩ تيامو سيتي.

واختتم: تم إيقاف عمل شدة خشبية روف قطعة 33 تيامو سيتى وتم التحفظ على المعدات، كما تنفيذ أعمال إزالة الأعمدة مخالفة بروف 24 تيامو سيتى، إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات لبناء مخالف في ق 116 تيامو سيتى، كما تم رفع الأسمنت من أمام ق ٢٣٥ح ٥ م ٢ لتجهيز للتشوين الروف، إزالة بناء مخالف بالقطع ارقام 39 ،30 تيامو سيتي.

