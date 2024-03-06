جهاز الشيخ زايد يشن حملة لإزالة مخالفات البناء ويلاحق النباشين ويصادر معداتهم

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار شن حملات إزالة المباني المخالفة، كذلك إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بجميع أحياء المدينة ؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاه وانتشار المخلفات والقمامة.



وشنت إدارتا الإشغالات والأمن بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير حملة مكبرة شملت سنتر العايق بالحي الثالث عشر، مول المعز ، كوبري مشاه هايبر وان ، وتم مصادرة الإشغالات والمخالفات



وفي ذات السياق، كلف رئيس جهاز الشيخ زايد ، الإدارات المعنية بشن حملة للقضاء على بؤر النباشين بالمدينة ومصادرة الحاويات الخاصة بهم، كذلك مصادرة التروسيكلات،مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

استمرار إزالة مخالفات البناء بالشيخ زايد





فى سياق متصل، أصدر رئيس الجهاز، تعليماته للإدارات المعنية بشن عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة بنتفيذ إزالة وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بنسبة 65٪ للقطعة رقم 74أ بيت الوطن، كما تم تنفيذ أعمال الإزالة وإيقاف أعمال لبناء زيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 129 ج بيت الوطن.



وتابع: الحملة أسفرت عن إزالة وإيقاف أعمال لبناء زيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 30 ج بيت الوطن، إزالة وإيقاف أعمال للقطعة رقم 146 ج بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني وبناء سلم بالردود الجانبي، كما تمت إزالة وإيقاف أعمال للقطعة رقم 85 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، إزالة وإيقاف أعمال للقطعة رقم 104 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، إزالة وإيقاف أعمال بناء أعمدة في السطح بنسبة 70٪ للقطعة رقم 172 الحي 8 مج 1، إزالة وإيقاف بناء أعمدة في السطح بنسبة 50٪ للقطعة رقم 120أ بيت الوطن ، كما تمت إزالة وإيقاف بناء أعمدة في السطح بنسبة 100٪ للقطعة رقم 8 الحي 8 مج 3.