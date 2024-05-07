الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. لماذا فاز "طاغور" بجائزة نوبل في الأدب؟

طاغور
طاغور

يصادف 7 مايو عام 1861 ذكرى ميلاد الشاعر، الفائز بـ جائزة نوبل فى الأدب عام 1931، ليصبح رابندرانات طاغور أول أديب غير أوروبي يحصل على  الجائزة، كما حصل طاغور على وسام الفروسية عام 1915، لكنه تراجع عنها في عام 1919 احتجاجًا على  مذبحة أمريتسار.

وفي السطور التالية، نجيب على السؤال: لماذا فاز “طاغور” بجائزة نوبل في الأدب؟

لماذا فاز “طاغور” بجائزة نوبل في الأدب؟

رابندراناث طاغور شاعرًا بنغاليًا، وكاتب قصة قصيرة، ملحن أغاني، وكاتب مسرحي، ورسامًا، من مواليد 7 مايو 1861، كلكتا، الهند، وتوفي في 7 أغسطس 1941، وفاز طاغور بجائزة نوبل على مجمل أعماله الأدبية، حيث قدم نثرًا وشعرًا جديدًا من حيث استخدامه للغة العامية في الأدب البنغالي، وبالتالي تحرره من النماذج التقليدية القائمة على اللغة الكلاسيكية.

ووفقًا للموسوعة البريطانية britannica، كان طاغور له تأثيرًا كبيرًا في تقديم الثقافة الهندية إلى الغرب والعكس، ويُنظر إليه على أنه الفنان المبدع المتميز في الهند في أوائل القرن العشرين، وفي عام 1913 أصبح أول شخص غير أوروبي يحصل على جائزة نوبل في الأدب .

لماذا فاز طاغور بجائزة نوبل في الأدب؟

بدايته في كتابة الشعر

بدأ طاغور في كتابة الشعر في وقت مبكر، وبعد دراساته غير المكتملة في إنجلترا في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، عاد إلى الهند، وهناك نشر عدة كتب شعرية في في القرن التاسع عشر مثل ديوانه Manasi (1890)، وهذه المجموعة تشير إلى نضوج عبقريته في الشعر، كما تحتوي على بعض قصائده الأكثر شهرة، بالإضافة إلى بعض الهجاء الاجتماعي والسياسي الذي كان ينتقد زملائه البنغاليين.

txt

"ذكريات أول كتاب".. إبراهيم عبد الفتاح يكشف لـ الدستور الكتاب الذي تأثر به في عالم الشعر

txt

ينطلق اليوم.. تفاصيل مهرجان الأقصر لنقد الشعر العربي

“الريف والبسطاء” في قصص طاغور

وتناول طاغور في قصصه القصيرة التي كتبها، "حياة الناس المتواضعة ومآسيها الصغيرة"، حيث تمتع طاغور بكتابة مشاعره المؤثرة تجاههم ممزوجة بالسخرية،كما أحب الكتابة عن الريف البنغالي، والأهم من ذلك نهر بادما، وهي الصورة التي يكررها كثيرًا في شعره، ومن أهم المجموعات الشعرية له، (1894؛ القارب الذهبي )، ومسرحيات أبرزها (1892 Chitra).

أستخدام “طاغور” العامية، في قصائده، فيشير النقاد إلى أن شعره غير قابل للترجمة في بعض الأحيان، كذلك أغانيه التي تزيد  عن 2000 أغنية، وحققت شعبية كبيرة بين جميع طبقات المجتمع البنغالي.

في عام 1901، أسس “طاغور” مدرسة تجريبية في ريف ولاية البنغال الغربية، سعيا إلى مزج التقاليد الهندية مع الغربية، والتي أصبحت فيما بعد جامعة فيسفا بهاراتي في عام 1921. وقد انعكست سنوات الحزن الناجمة عن وفاة زوجته وطفليه بين عامي 1902 و1907 في شعره اللاحق، الذي تم تقديمه إلى الغرب في عام 1907، منها كتابه Gitanjali - Song Offerings عام 1912. 

جائزة نوبل الادب الثقافة الهندية الغرب الشعر قصص طاغور البنغال

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة