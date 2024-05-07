الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فك لغز مقتل سائق توك توك في الدقهلية.. الجناة يروون كيف نفذوا جريمتهم

صورة أرشيفية لجثة
صورة أرشيفية لجثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بالدقهلية كما تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

والبداية عندما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة وبها جروح متفرقة بالجسم بدائرة المركز.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة المركز، وبسؤال والده أضاف بعدم وجود متعلقات نجله و"التوك توك " قيادته وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا باستقلالهما رفقة المجني عليه مركبة التوك توك قيادته وقاما بمغافلته والتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته وقاما بالاستيلاء على المركبة قيادته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي وتصرفهما في المركبة بالبيع لشخصين "لهما معلومات جنائية" - سيئ النية تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانوينة.

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