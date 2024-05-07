فرج عامر: البنا ظلمنا والزمالك خارج الخدمة فى الكونفيدرالية قبل سموحة

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالحكم الدولي المصري محمود البنا، والذي أدار مباراة فريقه ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري، وحقق خلالها الموج الأزرق الفوز بهدف نظيف على الفارس الأبيض، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الزمالك فريق كبير، ويمتلك كتيبة لاعبين على أعلى مستوى، ولكن كان خارج الخدمة خلال المباراة الأخيرة، واستحقينا الفوز لاننا قدمنا مباراة جيدة".

وأردف رئيس سموحة: "محمود البنا أحسن حكم في مصر منذ الموسم المنصرم ولكن تعرضنا للظلم التحكيمي، ومررنا بظروف عصيبة في اللقاء، خاصة عند ركلة جزاء حسام حسن التي لم تحتسب، ورأيي أن محمود البنا من أفضل الحكام في مصر، لكن حسام حسن كان لا يستحق الطرد".

وأشار فرج عامر: "لاعبو الزمالك وجهازهم الفني فكروا في نهائي الكونفيدرالية قبل مواجهة سموحة، وأتمنى أن يحصد الفارس الأبيض البطولة والعودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية، وأهنئ لاعبي فريقي والجهاز الفني بالفوز الكبير على الزمالك".

توفيق السيد: فيتور بيريرا سبب كوارث الحكام خلال الفترة الأخيرة

علق توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، على الأخطاء التحكمية التي ارتكبها الحكم الجولي محمود البنا، في مبارياته الأخيرة بالدوري المصري، والتي جمعت بين الزمالك وسموحة، وخسرها الأبيض بهدف نظيف.

وقال توفيق السيد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة": "محمود البنا ارتكب كوارث عديدة في مباراة الزمالك وسموحة، والسبب في ذلك هو لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا".

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام السابق: "سبب كوارث وتراجع مستوى الحكام هو وجود فيتور بيريرا، وطلبنا منذ 6 أشهر برحيله، لأنه لم ولن يضيف أي جديد للحكام المصريين، وهناك أعضاء حاليين في لجنة الحكام الرئيسية، لديهم القدرة على تطوير التحكيم أفضل البرتغالي".

وأردف السيد: "لدينا حكام مميزون وظهروا بمستوى طيب في أمم إفريقيا، بعدما حصلوا على مادة علمية من الكاف، وأقيم على 3 أيام في وجود جمال وعصام عبد الفتاح، ومن يومها لم يحاضر أحد للحكام أو يظهر فيتور بيريرا في أي معسكرات تخص الحكام".

وزاد الحكم الدولي السابق: "هناك خسائر مستمرة في وجود الخبير البرتغالي، وكل يوم يحدث العديد من المشاكل في التحكيم، وأنا حزين على ما يحدث مؤخرًا مع الحكام المصريين، وخاصة في لقاء الزمالك وسموحة وأخطاء محمود البنا".