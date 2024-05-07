أيمن سلامة: دور مصر فى القضية الفلسطينية تاريخى فى الوساطة والمساعى الحميدة

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي العام، إن الدولة المصرية تقوم بدورها التاريخي في الوساطة والمساعي الحميدة ومحاولة حلحلة الموقف المتأزم بين منظمة حماس في قطاع غزة وبين إسرائيل، ونجحت بالفعل في التوصل إما لهدنة إنسانية أو وقف إطلاق نار مؤقت أو اتفاقيات لتخفيف العداءات العسكرية المسلحة بين الطرفين المتحاربين، باعتبارها الدولة الكبرى في الإقليم وأيضًا بحكم العلاقات المتميزة المصرية مع طرفي الصراع المسلح.

وأكد سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة حليفة لإسرائيل، وتعتبرها تشكل المصلحة الاستراتيجية الأولى للإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر وجود وحق إسرائيل في البقاء والحياة والأمن مصلحة أمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يعول على الولايات المتحدة الأمريكية أي دور محايد نزيه مستقل غير منحاز في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار

وأضاف خبير القانون الدولي العام أن الفيتو الأمريكي لن يتغير تجاه إسرائيل بل يحصنها من أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، بل ويعمل عملية شلل لمجلس الأمن والإرادة الدولية، مشيرًا إلى أنه لن يتعدل نظام الفيتو الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية بموجب ميثاق الأمم المتحدة إلا بتعديل الميثاق.