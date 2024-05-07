الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة سكنية فى الهرم

حريق شقة - صورة أرشيفية
حريق شقة - صورة أرشيفية

دلت التحريات الأولية لخبراء الأدله الجنائية ورجال مباحث الهرم، أن ماس كهربائي بسبب "تكييف صحراوي" وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية وتفحم محتوياتها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقي بلاغ الحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحريات الأولية لخبراء الادله الجنائية مباحث الهرم ماس كهربائي اندلاع حريق داخل شقة سكنيه

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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الهرم

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