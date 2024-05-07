ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة سكنية فى الهرم

دلت التحريات الأولية لخبراء الأدله الجنائية ورجال مباحث الهرم، أن ماس كهربائي بسبب "تكييف صحراوي" وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية وتفحم محتوياتها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقي بلاغ الحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.