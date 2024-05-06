حياة خطاب تحمل المجتمع الدولي نتيجة الإبادة الجماعية في غزة.. وتؤكد: نقف خلف الرئيس السيسي

حملت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ما يحدث في غزة من مجازر وابادة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدة موقف مصر الداعم تجاه القضية الفلسطينية، بكافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطيني.

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الاثنين، أن المصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يراه مناسبا في تامين وحماية امن مصر القومي، موضحة أن موقفنا واضح من خلال الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينين على حساب تصفية القضية الفلسطنينة وهو أمر مرفوض تماما.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل تتعنت بشكل غير مفهوم في كافة المفاوضات وافسادها بضرب كرم ابو سالم، مضيفة ان هذا الرفض سيؤدي الي خسائر كبيرة في المنطقة وستتحمل اسرائيل كافة ما يحدث، قائلة: العالم كله يدين ويرفض ما يحدث بغزة فالمظاهرات خرجت في جميع الدول رفضا لما يحدث.

- رؤوف السيد علي: التحركات المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ وحدة وسيادة أراضيها

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية جريمة اخري تضاف الي سلسلة جرائم الابادة التي يرتكبها العدو الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا علي ان تطورات الاحداث علي الحدود المصرية وتصاعد وتيرة التهديد الإسرائيلي باخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بهدف الاجتياح البري يعد انذار خطر جديد في حرب الابادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعب اعزل من السلاح.

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ضرورة دعم وتأييد الجهود المصرية وموقف القيادة السياسية في هذا الظرف العصيب خاصة وان المواقف الرسمية المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ الحق المصري في الدفاع عن وحدة وسيادة اراضية، كما وجه اللواء رؤوف ادانة شديدة اللهجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تحدث فوق الارض المحتلة محملًا إياها المسئولية الجنائية لاي خسائر في الأرواح.

وأضاف رؤوف السيد أن مصر حكومة وشعب تتضامن مع شعب فلسطين وترفض كافة أساليب الهمجية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال والتي تستهدف تصفية قضية العرب وانهاء حلم شعب فلسطين في اقامة دولة عربية مستقلة عن طريق إبادة شعب وإجباره علي النزوح من اراضية تحت وطأة القصف ونيران الحرب.

ووجه اللواء رؤوف نداء عاجل الي المجتمع الدولي إذا كان مازال لدية نذر من الأخلاق والضمير الإنساني بان يتحرك لوقف آلة القمع التي تبطش ليل نهار وتقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن مطالبًا بسرعة التحرك لفك هذا الحصار ووقف إطلاق النار ووضع حد يمنع عملية اجتياح برية لرفح الفلسطينية والتي سيدفع ثمنها شعب اعزل اوشك علي الهلاك.