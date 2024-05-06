اليوم.. انطلاق مؤتمر تحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ

ينطلق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، الذى ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء من اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى الفترة من 6 إلى 9 مايو، تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 الذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS، فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المؤتمر يسعى إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة، مؤكدا على أهمية مشاركة مختلف الجهات العلمية والحكومية والخاصة في هذا المؤتمر، لتبادل الخبرات والمعرفة وصياغة استراتيجيات مشتركة لتحقيق أمان مائي مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضرورة تعاون مختلف الجهات للتصدي لتحديات ندرة المياه وضمان توفير مصادر مائية آمنة ومستدامة.