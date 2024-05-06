بينهم 6 أطفال.. 13 شهيدًا إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلين برفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبولبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

طواقم الدفاع المدني تنتشل 5 جثامين لشهداء من عائلة الجعبري

وكانت طواقم الدفاع المدني بغزة قد انتشلت، في وقت سابق أمس، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وما زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.