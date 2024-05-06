بـ20 غارة إسرائيلية.. "القاهرة الإخبارية": تصعيد عنيف بالجنوب اللبنانى منذ أكتوبر الماضى

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن التصعيد في الجبهة الجنوبية اللبنانية مازال مستمرًا، آخرهم غارة إسرائيلية على أحد المباني التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

اليوم هو الأعنف منذ شهر أكتوبر الماضي على الجنوب اللبناني

وأضاف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم هو الأعنف منذ شهر أكتوبر الماضي على الجنوب اللبناني، حيث شهدت الساعات الماضية أكثر من 20 غارة جوية إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية، بينها منزل في ميس الجبل، مما أدى إلى سقوط 4 شهداء، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتعال فتيل التوترات في الجنوب اللبناني مرة أخرى.

إصابة 3 مواطنين بينهم طفلة

وتابع، أن تلك الغارة على أحد المباني التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، أدت إلى إشعال النيران في المبنى والمباني المحيطة به، بالإضافة إلى إصابة 3 مواطنين بتلك المنطقة بينهم طفلة، وفقا للمعلومات الأولية من بعلبك، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدا كبيرا على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، عقب قيام جيش الاحتلال بإطلاق القذائف المضيئة فوق عدد من القرى اللبنانية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وتابع، أن حزب الله قام بالرد على هذه الغارات الإسرائيلية باستهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والفلق على مدار الساعات الماضية، كردٍّ على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.