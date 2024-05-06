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الثقافة

حكايات من دفتر صلاح عيسى.. أمينة النقاش تكشف كواليس تأليف كتاب "رجال ريا وسكينة"

كتاب رجال ريا وسيكنة
كتاب رجال ريا وسيكنة

قبل 22 عاما وتحديدًا عام 2002.. صدر كتاب "رجال  ريا وسكينة.. سيرة اجتماعية وسياسية" للكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير صلاح عيسى  (1939 – 2017)؛ والذي فند فيه العديد من المرويات الشعبية المزدحمة بالأخطاء في المعلومات عن السفاحتين اللتين قتلتا 17 سيدة حتى صدر أمر الإعدام عليهما في سجن بمدينة الإسكندرية في عام 1921.

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أمينة النقاش تكشف كواليس تأليف كتاب "رجال ريا وسكينة"

كشفت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي، زوجة المؤرخ الكبير الراحل صلاح عيسي كواليس تأليف كتاب "رجال ريا وسكينة"، قائلة: " إن اهتمام صلاح عيسي بريا وسيكنة جزء من اهتمامه بالتاريخ، والواقع الاجتماعي للحوادث التاريخية، وهو بدأ هذا الكتاب عندما نشره مسلسلًا في مجلة جديدة كان يصدرها عن دار الوطن العربي اسمها مجلة "كلام الناس" وهي مجلة كانت تسير على نهج مجلة "الكواكب"، وعندما ظهرت المجلة كما هي العادة في المجتمع الثقافي شن عليها حملة شديدة ومضمونها وانها مجلة تروج للشائعات، وهو لم يهتم له صلاح عيسي وبدأ يكتب هذه الحلقات في المجلة، وبعد ما نشر الفصل الأول منه اتصل به شخص ما وقال له أن جده أو والده هو القاضي الذى حقق في قضية ريا وسكينة، وسلم صلاح عيسي عدد كبير من المستندات حول القضية".

حديث الجنة.. أمينة النقاش تكتب فى حب صلاح عيسى

ريا وسكينة في أرشيف وزارة العدل 

وأضافت "النقاش" في حديثها لـ"الدستور"، قام صلاح عيسى بتوثيق هذه المستندات، وذهب إلى دار الكتب والوثائق المصرية لكي يتابع ما نشر صحفيًا حول قصة قضية ريا وسكينة، وبدأ يراجع كل ذلك،  ثم ذهب الى وزارة العدل وقام بتصوير القضية من أرشيف الوزارة.. وبدأ فى نشر هذا الكتاب وبعد أن أنهى فصوله قام بتصنيف ما حصل عليه من مستندات القضية قام بتجليدها وضمها لمكتبته".

ريا وسكينة - ويكيبيديا

 

رجال ريا وسكينة صلاح عيسي الكاتبة الصحفية أمينة النقاش الكواكب مجلة كلام الناس

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