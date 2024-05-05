هدايا ووجبات للمحتاجين.. "حياة كريمة" تشارك الأخوة الأقباط فرحتهم بالعيد (فيديو)

شاركت مؤسسة حياة كريمة الأخوة الأقباط فرحتهم بالعيد، من خلال توزيع الهدايا خلال الاحتفال بقداس عيد القيامة.

واستعرضت كاميرا برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" مشاركة "حياة كريمة" مع الأقباط في محافظات مصر ومشاركتهم أعيادهم.

واحتفلت المؤسسة بعيد القيامة المجيد مع أهالي قرية سنباط التابعة لمحافظة الغربية في كنسية الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة، ووزعت على الأطفال والأهالي هدايا رمزية لكي تشاركهم العيد وفرحتهم.

وفي السياق، قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في الغربية: "النهاردة جايين نكمل فرحتنا وسط أهالينا بالعديد من المظاهر والأجواء الاحتفالية، ويا رب دائمًا مصر في خير وسلام وسعادة وحب وترابط".

وأعرب القمص يوسف ناشد، راعي كنسية الشهيدة رفقة في سنباط، عن سعادته بمشاركة حياة كريمة للمسحيين فرحتهم بعيد القيامة المجيد، مضيفًا: "وزعوا وجبات على المحتاجين وغير القادرين".

وقالت داليا فايز، متطوعة بحياة كريمة: "إحنا موجودين هنا من الصبح وجبنا هدايا لطيفة للأطفال".