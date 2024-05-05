وسيم السيسي: أعياد العالم كلها جاءت من مصر

تحدث الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن أبرز طقوس احتفال المصريين بعيد شم النسيم.

وقال السيسي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت تقسم السنة إلى 3 فصول، وكان يبدأ فصل الفيضان ثم الشتاء وأخيرًا الصيف، موضحًا أن كل فصل من تلك الفصول كان 4 أشهر.

وأضاف أن المصريين كانوا يقسمون السنة إلى 12 شهرًا وكل شهر 30 يومًا أي 360 يومًا و5 أيام أعياد، مؤكدًا أن أعياد العالم جميعًا كلها جاءت من مصر وهذا يؤكد مقولات أن الشعب المصري على استعداد أن ينفق كل ما يملك من أجل الاستمتاع بالحياة.

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا يكتبون على البيض ما يتمنوه وإذا لم تُكسر البيضة إذا فتلك الأماني ستتحقق، مؤكدًا أن البيض كان رمزًا للحياة عن المصريين القدماء؛ لأنه لا حياة إلا ببويضة لجميع الكائنات.