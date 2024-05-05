«أم المؤرخين».. لطيفة سالم تكشف لـ"الدستور" كواليس تبرعها بمكتبتها للجمعية التاريخية

تضمنت على وثائق منذ عام 1800

كشفت د.لطيفة سالم، الكاتبة والمؤرخة المصرية، أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة بنها، الملقبة بـ"أم المؤرخين" تفاصيل تبرعها بمكتبتها الى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التي تضمنت العشرات من رسائل الماجستير والتي أشرفت عليها وكل انتاجها الفكري والرسائل العلمية التي ناقشتها في الخارج، إضافة لمجموعة من كتب والوثائق الفرنسية منذ 1800 ومجموعة الكتب الزرقاء ومجموعة الثورة الفرنسية ومجموعة نابليون.

لطيفة سالم: أهديت مكتبتي للجمعية التاريخية وليس لمكتبة الإسكندرية لهذا السبب

أوضحت سالم، لـ"الدستور"، أنها كانت تنتوى إهداء مكتبتها إلى مكتبة الإسكندرية لكنها رأت أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أولي بها لإرتباطها بها منذ سنوات بعيدة، قائلة:" قررت إهداء مكتبتي للجمعية بنفسى آمالة من الله أن ينتفع بها".

أشارت سالم إلى أنها أهدت المكتبة للجمعية منذ 4 اشهر، ومن المقرر إعلان ذلك وإفتتاحها بعد إفتتاح مكتبة الدكتور عادل غنيم التي تبرعت بها اسرته قبلها للجعية، وكذلك مكتبة الدكتور محمد حله استاذ الأزهر، ثم إفتتاح الجمعية لمكتبتها، وبعدها مكتبة المؤرخ صلاح عيسي.

نبذة عن المؤرخة الدكتورة لطيفة سالم

ولطيفة محمد سالم مؤرخة وكاتبة مصرية، مواليد الإسكندرية. وتشغل حاليًا منصب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها.

لها العديد من المؤلفات والدراسات العلمية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر:" القوى الاجتماعية في الثورة العرابية، ط 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1981، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2002، ط3، دار الشروق، القاهرة، 2009، الحكم المصري في الشام (1831-1841)، ط1، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1983، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1990، ط 3، دار الشروق، القاهرة، 2011، مصر في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ط1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، ط 2، دار الشروق، القاهرة، 2009، المرأة المصرية والتغيير الاجتماعى (1919-1945)، ط 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، ط2، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2008، النظام القضائي المصري الحديث (1875-1914)، جـ1، ط1، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1984، ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000، ط 3، دار الشروق، القاهرة، 2010.