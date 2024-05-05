محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية الثانية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جولاته على الكنائس والإيبارشيات لليوم الثانى على التوالى، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد حيث زار الكنيسة الإنجيلية الثانية بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط وسط جو يسوده المحبة والإخاء.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والنائب أحمد حسين جودة والنائبة نشوى رائف عضوا مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين



وكان في استقباله القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية وأبناء الكنيسة وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري،وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للمحافظ والقيادات الدينية بمناسبة العيد،كما صافح بعض الاهالى بالكنيسة مقدما لهم التهنئة بالعيد.



وأكد محافظ أسيوط على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتى لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال،داعيًا الجميع للتكاتف ودعم مسيرة التنمية فى البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم المشروعات والمبادرات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التي شهدت تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت واقع حياة للمواطنين للافضل ووفرت حياة كريمة لهم فضلا عن اهتمامه بتنمية الصعيد من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة،داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.



وقدم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى، التهنئة لقيادات الكنيسة وشعب الكنيسة بمناسبة الاحتفال بالعيد، مؤكدا على روابط المحبة التى تجمع بين طوائف الشعب المصرى فى المناسبات لتعبر عن قوة وصلابة الشعب المصرى ووقوفه صفا واحدا خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار القس رفيق ثابت الى وحدة الشعب المصرى تحت قيادة راعي التنمية في البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها الى الاحتفالات المتعددة الى شهدتها الماحفظة فى الايام الاخيرة منها عيد الفطر المبارك وعيد اسيوط القومى واليوم عيد القيامة المجيد والتى اجتمع فيها كافة طوائف الشعب لتعبر عن سعادتها واحتفالها معا بالاعياد فى جو من الحب والترابط والالفة، مشيدًا بالانجازات التي تحققت في عهد الرئيس من تنمية حقيقية للصعيد في كافة القطاعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رسالة شكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية على تهنئتهم بالعيد ومشاركتهم احتفالاتهم.

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