الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعرف على خريطة الاحتفالات والمتنزهات والحدائق العامة بأسيوط.. وأشهر الأماكن

رحلات نيلية
رحلات نيلية

حظيت بعض الأماكن العامة بمحافظة أسيوط بشهرة واسعة لإقبال المواطنين عليها للاحتفال بالمناسبات العامة والخاصة حتى أصبحت هي الملاذ الأول لأبناء المحافظة لقضاء أوقات الاحتفال خلالها، من بينها 4 حدائق، بالإضافة إلى مشروع العبارات النهرية والذي يقوم بتنظيم الرحلات النيلية.

 

وتعتبر حدائق "الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس السياحي"، بالإضافة إلى مشروع العبارات النهرية والذي يقوم بتنظيم الرحلات النيلية أثناء الأعياد، صاحبة  الشهرة الأكبر والقبلة الأولى لدى المحتفلين من مختلف أرجاء محافظة أسيوط.

 

أسعارها متوسطة ويتم توفير كل الخدمات للمترددين عليها

 

ويحرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على تجهيز هذه الأماكن قبل كل احتفال لاستقبال المحتفلين المترددين على هذه الأماكن، والذين يصل عددهم للآلاف، وذلك بسبب موقعها الجغرافي ومساحتها الواسعة، ويتم توفير الخدمات اللازمة بداخلها، هذا بالإضافة إلى أسعارها المتوسطة التي تناسب عددًا كبيرًا من سكان المحافظة.

بمحافظة أسيوط لإقبال المواطنين عليها مشروع العبارات النهرية تنظيم الرحلات النيلية وممشى أهل مصر ومرسى حورس السياحي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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