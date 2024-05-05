بعد قرار "فيتش".. خبير اقتصادى: الفترة المقبلة ستشهد تصنيفات إيجابية للاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة ستشهد تصنيفات متتابعة من مؤسسات التصنيف بشأن نظرتها للاقتصاد المصري، وذلك بعد قرار وكالة "فيتش" بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وأضاف "البهواشي"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن من أهم الأسس التي اعتمدت عليها "فيتش" في إصدار تقريرها توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي وبنك الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن كل هذه الأمور تقول إن الثورة الإصلاحية التي انتهجها الاقتصاد المصري ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه الاقتصاد المصري ليس النهاية بل هي خطوات في الطريق.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وضعت لنفسها مستهدفًا وهو الوصول بالاقتصاد المصري إلى ما يستحقه في مصاف الدول المتقدمة، متابعًا: "كل هذه الأمور تأتي في إطار الإجراءات الإصلاحية المستمرة وهناك تعامل بإيجابية ومرونة مع مستجدات الأحداث".