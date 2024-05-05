الأقل سعرا في وسط الدلتا.. أماكن المتنزهات بالغربية بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم

تعتبر الغربية هي أقل الأسعار فى جميع المتنزهات الموجودة بمحافظات وسط الدلتا خاصة أن أغلبها مجانا أو برسوم دخول بسيطة تناسب جميع المستويات، ومنها منطقة استاد طنطا من أهم المقاصد التى يلجأ إليها المواطنين للتنزه خاصة فى الأعياد والمناسبات لأن المنطقة الدخول فيها مجانا، وتحتوى على عدد كبير من العربات المتنقلة بأشكال جيدة.

كورنيش كفر الزيات مقصد العديد من العائلات

ويعتبر كورنيش كفر الزيات مقصد العديد من العائلات بمحافظة الغربية والبحيرة وخاصة بعد تطوير كورنيش المدينة الذى أصبح متنفسا كبيرا لعدد كبير من المواطنين.

كما تعتبر حديقة الطفل بمدينة طنطا مقصد العديد من الأهالى، وخاصة بعد أن تم تزويدها بعدد من لعب الأطفال والأشجار وأصبحت تليق بالمواطنين.

وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، أن جميع المتنزهات بمدينة طنطا تليق بالمواطن المصرى البسيط وخاصة بعد تطوير جميع المتنزهات الموجودة بالمدينة، حسب توجيهات الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية.

وشدد رئيس مركز ومدينة طنطا على جميع الموظفين الموجودين والمتنزهات على ضرورة رفع جميع المخلفات أولا بأول.