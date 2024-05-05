الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خروجتك عندنا.. أسعار الخروجات في القاهرة والجيزة خلال شم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

تنتظر الأسر المصرية والأطفال على حد سواء احتفالات عيد الربيع وشم النسيم كونه يوماً للتنزه.

وتعد الأسر البسيطة هي الأكثر بحثاً عن قضاء يوم شم النسيم للهروب من ضغوط الحياة ولإسعاد أطفالهم.

ويستعرض "الدستور" في تقريره تكلفة أبرز الأماكن للتنزه والرحلات في محافظتي القاهرة والجيزة.

 

ممشى أهل مصر 
 

أحد أبرز الخروجات والفسح بمحافظة القاهرة لارتباط المصريين في اعياد شم النسيم بنهر النيل

تذكرته تصل لـ 20 جنيها من خلالها تستطيع أن تأخذ اسرتك وتتجول داخل الممشى دون الجلوس في أي كافية والاكتفاء فقط بالجلوس على المدرجات الموجودة في ممشى أهل مصر.

الأهرامات 
 

تعد منطقة هضبة الاهرامات الأثرية بالجيزة أحد برز مقاصد الأسر خلال اعياد شم النسيم وفي العطلات الرسمية، وتصل سعر التذكرة العادية 60 جنيها والطالب 30 جنيها مما يجعل الكلفة في متناول للأسرة البسيطة عند اصطحابهم أبنائهم.

 

برج القاهرة
 

ويعد برج القاهرة حاضرا بقوة في خروجات الأعياد والعطلات الرسمية ويصل سعر التذكرة لـ 100 جنية في أيام العطلات والاعياد، بإطلالته على نهر النيل ووقوعه في منطقة الجزيرة.

 

الاتوبيس النهري 
 

متعة غير عادية عند اصطحابك اسرتك لرحلة الاتوبيس النهري وذلك عقب تنظيم رحلة نيلية بالساعة بـ 35 جنية وتصل لـ70 جنية إن أردت أن تقضي النهار بأكمله على ضفاف النهر وأبرز مايمز تلك الفسحة أن دخول الاطفال بالمجان، ويتميز الاتوبيس النهري أنه مكيف وفيه يتم انتظار 50 فرد للانطلاق على ضفاف النيل فهو فرصة جيدة لقضاء العطلات بصحبة الأسر الكبيرة ولصلة الرحم بين العائلات.

وفيه أيضا رحلة الى القناطر الخيرية تكون بين  ذهاب وعودة من منطقة المظلات إلى القناطر.

 

حديقة الميريلاند
 

تتميز الحدائق بإقبال كبير بين الأسر البسيطة والمتوسطة خلال فترة قضاء العطلات الرسمية والاعياد وبالأخص عيد شم النسيم فمنذ القدم ارتبط عند المصريين الخروجات المتنزهات الخضراء نظراء لطبيعة مصر وأبرز مايمزها نهر النيل.

تصل سعر التذكرة في حديقة الميريلاند إلى في الأيام العادية 20 جنيها وفي أيام الأعياد والعطلات الرسمية تصل إلى 30 جنيها.

 

حديقة الأزهر 
 

وتعد حديقة الأزهر رئة القاهرة الخضراء بوقوعها وسط القاهرة ولما تتمتع به من إمكانيات بداخلها ويبحث عنها كافة الأسر بكافة شرائحها وتصل فيها سعر التذكرة إلى 40 جنيها للكبار و30 جنيها للاطفال

 

حديقة الاورمان 
 

وهي تقع أمام حديقة الحيوان بالجيزة وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم مقامة على مساحة 28 فدانًا.

تصل سعر التذكرة إلى 10 جنيهات وتعد مقصدا رائعا للأسر خلال فترة أعياد شم النسيم واعياد الربيع وفي أوقات العطلات الرسمية، أنشئت عام 1873 تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل

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