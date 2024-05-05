الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى نهر النيل بأطفيح

مصرع طفل غرقًا
مصرع طفل غرقًا

لقي طفل مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في نهر النيل بأطفيح، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه فارق الحياة لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض طفل للغرق في نهر النيل بأطفيح، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وأشارت التحريات إلى أن طفلًا خلال استحمامه بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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