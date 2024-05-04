السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف أبوالهول يكشف لـ"الشاهد": هل فلسطين قضية الأفكار المغلوطة أو الخاطئة؟

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

كشف أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، هل القضية الفلسطينية قضية الأفكار المغلوطة أو الخاطئة؟.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "من خلال تجربتي على مدى سنوات مع القضية الفلسطينية وخلال وجودي في قطاع غزة كمراسل للأهرام وزياراتي الكثيرة للضفة والقدس وغيرها ومن خلال متابعة ما يدور بشكل لحظي، اكتشفت أن الناس لديها تصورات جامدة، ويقولك القطاع كبير جدًا وحماس هي المقاومة والسلطة خونة وناس فرطت، لا ده كلام غير سليم، الناس لا تتابع بشكل لحظي ولا تعلم البداية ولا تتابع التاريخ".

وأضاف: "ولا تفهم معنى اتجاه السلطة الفلسطينية للسلام وتدخل في مفاوضات كانت لديها تجربة كبير جدًا في المقاومة ومن الذي بدأ المقاومة وياسر عرفات، وكانت البداية في معركة الكرامة في الأردن وفي بيروت وفي تونس وعمليات فدائية كبيرة جدًا، وعمليات اغتيال للإسرائيليين تجاه قادة إسرائيل، وعندما أرادوا السلام كان بعدما دفعوا ثمنًا كبيرًا جدًا وبعد ما أدركوا الدرس وأن هذه المعركة لم تحسم عسكريًا".

محمد الباز

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