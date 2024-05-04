متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: أشكر الرئيس السيسى ونؤكد على معنى المواطنة فى الجمهورية الجديدة

علق القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على احتفالات عيد القيامة المجيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤكد على معنى المواطنة في الجمهورية الجديدة".

وأضاف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة كان لها دور كبير في حث أبنائها على التصويت والمشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المشاركة دور مهم في هذه اللحظة وستصب في صالح الوطن، وتشعر الفرد بأنه يشارك في صنع المستقبل.