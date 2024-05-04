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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد السقا يتصدر التريند مرتين خلال أسبوع

أحمد السقا
أحمد السقا

تصدر الفنان أحمد السقا التريند مرتين خلال أسبوع، حيث اقترب فيلم “السرب” من تحقيق 3 ملايين جنيه إيرادات خلال 3 أيام من اليوم الأول لعرض فيلمه في دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "السرب" خلال 3 أيام من تاريخ عرضه في السينمات 6 ملايين و907 آلاف جنيه، محتلًا المركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، ومتصدرًا شباك التذاكر.

ويضم فيلم "السرب" بجانب أحمد السقا كوكبة من النجوم مثل شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويوثق فيلم "السرب" إحدى بطولات ومهام القوات الجوية المصرية عندما قامت بتوجيه ضربة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدامه لـ 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا.

وقبل عرض فيلم أحمد السقا الجديد في شباك التذاكر، تصدر اسم "السقا" وزوجته مها الصغير تريند جوجل بسبب شائعة انفصالهما التي اعقبت منشور لـ "الصغير" عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد السقا مها الصغير أبطال فيلم السرب فيلم السرب

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