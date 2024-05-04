ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالمنوفية

نجحت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 1.200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كيلوجرام لمخدر الآيس، و900 جرام لمخدر الهيروين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل القضية

وتلقى اللواء عمر رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالواحد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزتهم 1.200 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس، و900 جرام لمخدر الهيروين-وسلاح ناري بدون ترخيص بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- ميزان حساس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.