تشكيل لجنة مركزية لتسهيل عملية توريد القمح للشون والصوامع الحكومية بالغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال موسم القمح.

توريد القمح



وأوضح وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وجه بضرورة تشكيل لجنة مركزية لتسهيل عملية توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، كونه محصول استراتيجي مهم للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة المركزية تتكون من أعضاء من جميع الجهات المسوقة مثل البنك الزراعي وشركة المطاحن والجهات الرقابية مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات ومديرية التموين ومباحث التموين.

وتابعت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح المحلى 2024 بمحافظة الغربية والمشكله بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع المحافظة الغربية وذلك برئاسة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية.