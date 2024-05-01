تعيين د.عفاف بصل عميدًا لكلية تمريض طنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين د.عفاف بصل، عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.

وحصلت د.عفاف بصل على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا 1994، والماجستير (تمريض باطني وجراحي) من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007.

وتدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى 1996، ثم مدرسا مساعدا فى 2002، ثم مدرسا فى 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام، 2019، وعينت عميدا للكلية في ديسمبر2020.

واستعرض د.محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، تقريرًا من وحدة تطوير البحث العلمي التابعة للمركز الرئيسي للتطوير المستدام، حول اختيار 320 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف التخصصات، وذلك وفقا للتحديث الأخير عن الدورة الرابعة عشرة والصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ الدكتور محمود ذكي، الأساتذة والعلماء من الجامعة المختارين ضمن التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن نسبة 20% من الأساتذة بجامعة طنطا ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي، بزيادة قدرها 321 % عن عام 2019، يعد إنجازا غير مسبوق تفتخر به الجامعة، ويعكس جودة البحث العلمي بالجامعة، ويؤكد على كفائهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، داعما لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل بشكل دائم على توفير كافة أشكال الدعم لباحثيها، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربيًا ودوليًا، والارتقاء بمنظومة النشر الدولي في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية.

وضمت القائمة علماء من كليات الآداب، والتجارة، والتربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والزراعة، والهندسة، والتمريض.