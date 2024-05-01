الأربعاء 01 مايو 2024
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تعيين فاتن أبوطالب عميدًا لـ"طب أسنان طنطا"

د.فاتن أبو طالب
د.فاتن أبو طالب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين د. فاتن أبو طالب، عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.

وحصلت د. فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والأسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

وتدرجت ابو طالب في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الآن، وقائما بعمل عميد كلية طب الأسنان في نوفمبر 2023.

تعيين الدكتورة عفاف بصل عميدًا لكلية التمريض  بجامعة طنطا

فى السياق نفسه، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة عفاف بصل، عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.

وحصلت الدكتورة عفاف بصل على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1994، والماجستير (تمريض باطني وجراحي) من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007.

وتدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى عام 1996، ثم مدرسا مساعدا فى عام 2002، ثم مدرسا فى عام 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام، 2019، وعينت عميدا للكلية في ديسمبر2020.

طب وجراحة الفم والأسنان الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب وقائما بعمل عميد كلية طب الأسنان في نوفمبر 2023 جامعة طنطا

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