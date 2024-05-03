الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمن الغربية يفرغ كاميرات المراقبة لكشف لغز "طفلة حديثة الولادة" بالشارع

ارشيفية
ارشيفية

تكثف مباحث مركز قطور التابعة لمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار محل تليفونات محمولة بقرية أبشواي الملق، بعد تفريغ جميع الكاميرات. 
 

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على طفلة رضيعة لا تتعدى يومان من عمرها بجوار أحد المحلات بقرية أبشواى الملق.

 على الفور انتقل رجال المباحث وجرى تفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان وتم إيداع الطفلة حضانة المستشفى العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

مصرع شخص على يد جاره بسبب خلافات سابقة 

كان لقي شخص مصرعة على يد جارة بسبب خلافات سابقة بإحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة،يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب في بداية العقد الثالث من عمره علي يد صديقه، طعنآ بالسكين بعد مشاجرة بينهما بجوار مسجد الشهداء داخل المقابر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعي فارس عماد الجنيدي في بداية العقد الثالث من العمر، بها 3 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال وأن المتهم بقتله يدعي"م. إ" وشهرته "حثدقة" وتم ضبطه بواسطة أهالي القرية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

مركز قطور لمديرية أمن الغربية بقرية إبشواى الملق تفريغ جميع الكاميرات حضانة المستشفى وأخطرت النيابة قرى مركز طنطا

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