السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين حال اقتحام رفح الفلسطينية

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيتسبب فى أضرار تتجاوز ما هو مقبول، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ولفت بلينكن إلى أن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

الصحة العالمية تحذر

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات الثلاثة التي لا تزال تعمل جزئيا "ستصبح خطرة على المرضى والموظفين والمسعفين وعمال الإغاثة عندما تشتد الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها، وبالتالي سرعان ما ستخرج عن العمل".

ولجأ إلى رفح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من سكان غزة، فرارًا من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو 7 أشهر.

أنتوني بلينكن أمريكا إسرائيل رفح رفح الفلسطينية

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