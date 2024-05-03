الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتظام الخدمات الأمنية أمام الكنائس لتأمين احتفالات الأقباط

تأمين كنيسة
تأمين كنيسة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن انتظام الخدمات الأمنية أمام الكنائس والمنشآت في ربوع المحافظة استعدادا لتأمين الصلوات واحتفالات الأقباط  بعيد القيامة المجيد.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في جميع دوائر تأمين الكنائس حتى انتهاء احتفالات المسيحيين بالأعياد.

انتداب ضباط من كافة الإدارات لتأمين الكنائس والمنشآت

وأكد أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية وانتداب ضباط البحث الجنائي والأمن العام لتأمين الكنائس وأماكن الاحتفالات.

انتداب خبراء المفرقعات

من جانبه، وجه “الجندي” بانتداب عدد من ضباط المفرقعات لتمشيط محيط الكنائس للكشف عن المفرقعات والمعادن قبل تعيين خدمة شرطية من ضباط الأمن العام والمباحث عليها.

وشدد على أن كل كنيسة يعتمد تأمينها على 4 ضباط مباحث وأمن عام ترافقهم شرطية لتفتيش السيدات قبل دخولهن.

منع السيارات من التواجد بمحيط الكنائس

ووجه بعدم دخول السيارات إلى محيط الكنائس، على أن يقوم الزوار بركن سياراتهم الخاصة خارج  محيط الكنيسة لتجنب تسلل أى عناصر إرهابية او إجرامية إلى أماكن الاقتراع.

كما كلف مدير الأمن جميع مفتشي المباحث ومديري القطاعات بالمرور الليلي والنهاري على أقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية بأنفسهم والتشديد على الأكمنة المتحركة والثابتة للتأكد من وجود كافة عناصر التأمين واكتمال القوة المعينة على الخدمات وتوجيه الضباط بالمرور.

مصدر أمني مديرية امن القاهرة انتظام الخدمات الامنية امام الكنائس استعدادا لتأمين الصلوات احتفالات الاقباط بعيد القيامة المجيد

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