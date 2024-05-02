محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور)

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتهنئة الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان فى استقبال المحافظ، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما جاء في كلمه محافظ الجيزة أن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد المحافظ، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثونها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد، والعقيد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وذكي سلام رئيس حي جنوب والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري.

IMG-20240502-WA0015

IMG-20240502-WA0012

IMG-20240502-WA0013

IMG-20240502-WA0014

IMG-20240502-WA0011