الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن دعوى قضائية إليكترونيا 2024.. التفاصيل

وزارة العدل
وزارة العدل

يتزايد معدل البحث للاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا من خلال مؤشر البحث “جوجل”.

وفي تلك السطور يستعرض “الدستور” جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.. 

طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا وذلك عبر بوابتها الرسمية على شبكة الإنترنت ووفرت الوزارة 4 خدمات تتعلق بسير القضايا على موقعها الرسمي.

كما يمكن الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط 

-الضغط على نافذة قائمة الخدمات الإلكترونية مباشرة عبر الرابط  

-عقب فتح قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر في الصفحة 4 نوافذ هي: 

1- الاستعلام عن رول جلسة 

2- الاستعلام عن موقف دعوى

3 - الاستعلام عن رول دعوى

4 - الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه 

-أخيرا الضغط على نافذة الاستعلام عن موقف دعوى 

-تظهر صفحة جديدة بها 5 خانات هى

 1- "الدرجة" 

2- "المحكمة" المنظور فيها القضية

3- "نوع الدعوى"

 4- "السنة"

5 - “رقم الدعوى”

 

- الضغط على خانة "بحث" ومعها تظهر البيانات وتنتهي مهمة الاستعلام عن موقف دعوى

 خدمات وزارة العدل الإلكترونية 2024

 وتقدم بوابة وزارة العدل الإلكترونية 4 خدمات إلكترونية متعلقة بالمحاكم، وهي مقسمة كالآتي 

-الاستعلام عن رول جلسة 

-الاستعلام عن رول دعوى 

-الاستعلام عن موقف دعوى

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه 

طريقة الاستعلام عن القضايا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية

للاستعلام عن القضايا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية يكون كالتالي: 

-الدخول إلى موقع بوابة وزارة العدل المصرية على الإنترنت من خلال الضغط على هذا الرابط 

-بعد الدخول على الموقع، يقوم بالضغط على الخدمة المطلوبة حسب نوع الاستعلام

- موقف دعوى

- رول جلسة

- حالة جلسة

- وجود استئناف من عدمه

- -يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، وسوف تظهر النتيجة فورًا.

قد يهمك:

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

البيت الأبيض: الموقف الأمريكى المعارض لعملية رفح الفلسطينية لم يتغير

للاستعلام عن موقف الدعوى الدعوى القضائية إلكترونيا طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا أتاحت وزارة العدل طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا الاستعلام عن رول جلسة

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا وهاتفيًا

الأكثر قراءة

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا