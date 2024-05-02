الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

لابيد: أبلغت الإمارات أن الأولوية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة

عبدالله بن زايد آل
عبدالله بن زايد آل نهيان ولابيد

نشر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، صورة لاجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.  وقال إن "الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى وطنهم".

نأمل في الحصول على المساعدة من جميع الدول في المنطقة

وقال لابيد في تغريدة له عبر منصة "إكس": "قلت له إن الأمر الأكثر إلحاحا هو تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، ونأمل في الحصول على المساعدة من جميع الدول في المنطقة".

وأضاف: "لإسرائيل مصلحة في إقامة تعاون سياسي واقتصادي، مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة، التي يمكنها تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها".

 

 

والتقى لابيد أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، لمناقشة صفقة المحتجزين المحتملة.

وقال في تغريدة له عقب اللقاء: إنه أخبر بلينكن أن "نتنياهو ليس لديه أي عذر سياسي لعدم التحرك نحو صفقة لإطلاق سراح الرهائن، لديه أغلبية في الأمة، لديه أغلبية في الكنيست، وإذا لزم الأمر، سأتأكد من حصوله على الأغلبية في الحكومة".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل ليلة الثلاثاء لعقد سلسلة من الاجتماعات عالية المخاطر مع القادة الإسرائيليين بهدف تعزيز الاقتراح الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

 

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 إدارة بايدن تسعى لأن تؤجل إسرائيل أو تتخلى عن عمليتها العسكرية المخطط لها في رفح الفلسطينية

 وتسعى إدارة بايدن إلى أن تؤجل إسرائيل أو تتخلى عن عمليتها العسكرية المخطط لها في مدينة رفح الجنوبية، بالقرب من الحدود مع مصر، حيث لجأ أكثر من مليون نازح من الوسط والشمال. كما تضغط أيضًا على إسرائيل لتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقبل مغادرته إسرائيل، قال بلينكن إنه ترك للمسؤولين الإسرائيليين قائمة من الخطوات التي تعتقد إدارة بايدن أنه ينبغي اتخاذها لحماية ومساعدة المدنيين في غزة، مثل تحسين تفادي الاشتباك في العمليات العسكرية والإنسانية، مضيفا أن ن التقدم حقيقي، ولكن نظرا للاحتياجات الهائلة في غزة، يجب التسريع".

وكرر بلينكن معارضة الولايات المتحدة للهجوم على رفح دون أن يرى خطة فعالة لإجلاء المدنيين وحمايتهم. كما حث حماس على قبول الاتفاق. وقال:  إن إسرائيل قدمت في هذا الاقتراح "تنازلات مهمة للغاية تظهر رغبتها واستعدادها لإنجاز الصفقة".

وأضاف: "هذا شيء يراقبه العالم كله". "إذا كانت حماس تزعم بالفعل أنها تهتم بالشعب الفلسطيني وتريد أن ترى تخفيفًا فوريًا لمعاناتهم، فإنها ستقبل الصفقة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأعتقد أن هذا دليل آخر على أنها لا تهتم قليلًا".

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تأمين إطلاق سراح الرهائن غزة بلينكن مقترح مصر لوقف إطلاق النار إسرائيل

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