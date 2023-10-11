وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره اليوناني لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية اليونان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أثينا في شهر أبريل الماضي، ودورها في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما تركزت مباحثات الجانبين على تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية احتواء الموقف المتأزم على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تردي الأوضاع وارتفاع وتيرة التصعيد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد عمق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية مميزة في عدة مجالات داعمة لتطلعاتهما التنموية.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة غرب البلقان وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها.

عدد الشهداء الفلسطينيين

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وقالت وزارة الصحة، إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.

اليوم الخامس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما أُعلن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، إلى أن من بين القتلى 170 ضابطا وجنديا، وأن هناك أكثر من 2800 جريح.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء التصعيد على حدود قطاع غزة.