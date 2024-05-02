وزير التجارة يستعرض تقريرًا بشأن المواصفات الخاصة باستدامة المياه والبيئة

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة عدداً من المواصفات القياسية المتخصصة التي أصدرتها الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور عدد من مسئولي هيئة المواصفات والجودة.

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة أصدرت 40 مواصفة قياسية مصرية في مجال نوعية وإعادة استخدام وإدارة المياه شملت 30 مواصفة خاصة بطرق سحب العينات وطرق اختبار الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه بجميع أنواعها، ومواصفة خاصة بالإرشادات التوجيهية لتطوير وتنفيذ المشروعات التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة للري والأخذ في الاعتبار العوامل المناخ والتربة، ومواصفة خاصة بالأنشطة المتعلقة بمياه الشرب وخدمات مياه الصرف الصحي وإرشادات تقييم وتحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وأوضح أن الهيئة أعدت مجموعة من المواصفات الخاصة بالمياه وبصدد اعتمادها والتي شملت مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بنظم إدارة كفاءة استخدام المياه ومتطلباتها وإرشادات استخدامها، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 4 مواصفات في مجال تحلية المياه تشمل مواصفة خاصة بمصطلحات عمليات ومُعدات محطات تحلية المياه، ومواصفة خاصة بالمعالجة الأولية بهذه المحطات، ومواصفة خاصة بالتناضح العكسي، ومواصفة للمتطلبات الفنية لمعالجة الركيز لمحطات التحلية بطريقة الضغط الأسموزي.

كما تعمل الهيئة حالياً على إعداد مشروعي مواصفتين في مجال المعالجة النهائية، والمشكلات الشائعة في محطات التحلية بطريقة الضغط الاسموزي، وتدرس كذلك مقترح مشروع مواصفة للمتطلبات اللازمة لمحطات تحلية المياه داخل المحميات الطبيعية.

وأشار "صوفي"، إلى أن الهيئة أصدرت مواصفات لقياس الملوثات المعدنية في المياه منها مواصفتان تتعلقان بإجراءات الاختبار والمتطلبات المترولوجية والفنية لأنظمة مطياف الامتصاص الذرى لقياس الملوثات الفلزية بالمياه، ومواصفة الطريقة القياسية لحساب وضبط ترسبات أملاح الكبريتات، ومواصفة طريقة الاختبار المرجعية لقياس المستوى المنخفض للأكسجين الذائب في الماء لحظيًا، ومواصفة تختص بتحليل الملوثات العضوية في المياه وهي مواصفة أنظمة الفصل الكروماتوجرافي المقياس الطيفي للكتلة لتحليل الملوثات العضوية في المياه، بالإضافة إلى 3 مواصفات في مجال جودة المياه تشمل جودة المياه- رادون222: المبادئ العامة، وطريقة الاختبار باستخدام مطياف أشعة جاما، وطريقة الاختبار باستخدام طريقة قياس الانبعاث، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع مواصفة المعدات البيولوجية لمعالجة الهواء والغازات الأخرى: المتطلبات وإرشادات التطبيق لإزالة الروائح في محطات معالجة مياه الصرف.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن الهيئة تقوم من خلال وحدة الأداء البيئي بمنح المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية ما يعكس توافقها مع المواصفات القياسية والمتطلبات والقواعد والإرشادات المطلوبة للمنتج، والتي يجب أن تتوفر فيها لتحقق أغراض الاستعمال وتتلاءم مع الظروف السائدة وتحمي صحة وسلامة المستهلك وتحافظ على البيئة وذلك في عدة قطاعات صناعية أبرزها الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.

ولفت إلى أن الوحدة أصدرت 2000 بطاقة أداء بيئي لمنتجات الدهانات والورنيش لعدد 145 شركة محلية ومستوردة للدهانات منذ إنشاء الوحدة في أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 لمختلف منتجات الدهانات والورنيش طبقا للقرار الوزاري 116/2022 ومواصفة الأداء البيئي للدهانات والورنيش.

وأضاف أن الهيئة أصدرت كذلك من خلال وحدة كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة وترشيد المياه مواصفات قياسية مصرية ملزمة في مجال كفاءة الطاقة لعدد 14 منتج، ومواصفة لوضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية، كما تصدر الوحدة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية بهدف توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وكذا بطاقة كفاءة استهلاك المياه لعدد من منتجات الأدوات الصحية المستخدمة في الأغراض المنزلية وغير المنزلية.