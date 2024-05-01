الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تقدير لدور مصر المحوري في القضايا السياسية والاقتصادية

شريف الجبلى نائبًا لرئيس مجلس أعمال منظمة الكوميسا

مجلس أعمال الكوميسا
مجلس أعمال الكوميسا

فاز الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا، أمس بانتخابات مجلس أعمال منظمة الكوميسا المنعقد بمقر الكوميسا لوسكا زامبيا، حيث حصل على منصب نائب لرئيس مجلس أعمال المنظمة ممثلا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا.

 

تقدير دور مصر المحورى فى القضايا السياسية 

وقال الدكتور شريف الجبلي، في بيان صحفي له اليوم، إن الفوز بانتخابات الكوميسا هو تقدير لدور مصر المحوري في القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تخص القاره السمراء.

وأوضح الجبلي أن القطاع الخاص له دور فعال في زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا ويعد بدوره هو المحرك الرئيسي في الوقت الحالي لدورة الاقتصاد بشكل عام، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصا بإفريقيا وخاصة تجمع الكوميسا الذي يتولاه حاليًا.

 

مصر وضعت خطة مسبقة 

وأشار الجبلي إلى أن مصر وضعت خطة مسبقة منذ توليها الكوميسا تستهدف تعميق التكامل الإقليمي والاقتصادي بين دول التجمع للتعافي من الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى طرح عدد من المبادرات


ولفت إلى أن زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يتطلب زيادة حجم الإنتاج وكذلك الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحه لدول الإقليم وزيادة القدرة التنافسية.

 

ما اتفاقية الكوميسا؟ 

يشار إلى أن الكوميسا هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

 

شريف الجبلى التعاون والعلاقات الدولية الكوميسا الفوز بانتخابات الكوميسا ورئيس لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا

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