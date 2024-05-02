الخميس 02 مايو 2024
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مصر

رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسته أواصر

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