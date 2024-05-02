نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان «السيسي يودع أمير الكويت بمطار القاهرة»، ذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع، أمس، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في ختام زيارة دولة مهمة لمصر استمرت يومين.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة أمير الكويت لمصر شهدت مباحثات موسعة مع الرئيس السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

وفي ذات السياق، وتحت عنوان «الشيخ مشعل الصباح: منحي قلادة النيل بادرة كريمة تحمل معاني المودة الصادقة»، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أمير الكويت أعرب - في برقية أرسلها إلى الرئيس السيسي، فور مغادرته القاهرة أمس، عن بالغ الشكر وعميق الامتنان للرئيس قائلا «ما لمسناه من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن».

وأكد أمير الكويت، أن «هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما».

وقال: «أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي «قلادة النيل»، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من الرئيس السيسي، لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما».

وأضاف «نغتنم الفرصة لنعرب عن أطيب تمنياتنا للرئيس السيسي بموفور الصحة، وتمام العافية والتوفيق، ودوام الرفعة والتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة».

وفي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لعمال مصر في عيدهم وجهودهم في النهوض بالوطن في مختلف المجالات التنموية.

تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

وتحت عنوان "السيدة انتصار السيسي: الشكر والتقدير للأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت التهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأضافت الصحيفة أن السيدة انتصار السيسي قالت، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، "في عيد العمال.. أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيدي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن.. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير".

وفي تناولها لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الرئيس يشهد اليوم الاحتفال بعيد العمال ويوجه كلمة لعمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية.

وأضافت الصحيفة أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عيد مرسال أكد أن الاحتفال سيقام بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية، وأن الرئيس السيسي من المقرر أن يكرم عددا من قدامى العمل النقابي.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "9 مليارات دولار استثمارات لإنتاج الكهرباء من الرياح"، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري تسلم الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

إتاحة 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأكد مدبولي أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية، وتستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، موضحا أن المشروعين سيسهمان في خفض 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وإتاحة 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن اتحاد القبائل العربية بسيناء دشن، خلال مؤتمره الأول أمس، «مدينة السيسي» بمشاركة شيوخ القبائل العربية ونخبة من السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموز المجتمع في مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول.

وأوضحت الصحيفة أن تدشين المدينة يأتي في إطار جهود اتحاد القبائل العربية العديدة والممتدة لعشرات السنين، وخاصة خلال السنوات الماضية التي شهدت مساهمة فاعلة فيما تشهده من نهضة بأرض الفيروز، تحقيقا لأهداف التنمية وخطة الدولة بمختلف أرجاء المحافظة.

ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبد الله جهامة كبير مشايخ وسط سيناء، قوله إن المشاريع التي تمت بوسط سيناء من مدارس وزراعة وتجمعات تنموية فاقت كل تصور، وأن الدولة بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي كانت تسير في خطى متوازية، منها محاربة الإرهاب والقضاء عليه تماما إضافة إلى الإسراع في التنمية في كل المجالات، وأضاف أن مدينة السيسي الجديدة تعتبر صرحا تعميريا آخر يضاف للتعمير بسيناء.

كما نقلت الصحيفة عن خالد صالح عضو بالجمعيات الأهلية، ومن كبار عائلات سيناء قوله: إن ما قدمته الدولة من تنمية بسيناء لم يكن يخطر يوما في بالنا ولا في أحلامنا، فمن يدخل مدينة رفح حاليا يجد عمائر فخمة، وعلى أحدث الطرز الهندسية، وحاليا تم البدء في مدينة السيسي الجديدة.